Milano, 11 mag. (LaPresse) – “Dopo il periodo della pandemia ho smesso di sorprendermi di fake news, che fortunatamente il tempo galantuomo ha smentito. Per questo le ricostruzioni giornalistiche apparse oggi sulla stampa di fantasiose tensioni tra me e Salvini non mi stupiscono. Matteo ha già chiarito questa mattina come stanno le cose. Siamo impegnati a lavorare per il futuro dei lombardi che in questo momento hanno bisogno di azioni concrete, non di chiacchiericci, che lasciamo a chi non ha progetti”. Così in una nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata