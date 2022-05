Roma, 11 mag. (LaPresse) – “Ita è in prima fila per il rilancio del turismo. Vogliamo contribuire alla crescita del fatturato turistico italiano, questo è parte del nostro mandato “. Lo afferma Fabio Lazzerini, Ad di Ita Airways, presentando l’hub digitale di cui la compagnia di è fatta promotrice, ‘True italian experience’, un progetto “di ampio respiro che rappresenta un asset di valorizzazione per la Compagnia che si pone al centro di questo sistema come punto di riferimento sia istituzionale che in termini di business”, spiega Lazzerini. Un “punto di riferimento della filiera turistica” dunque, che solo Ita può costruire perché “è l’unico player globale dell’Italia”.

