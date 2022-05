Roma, 11 mag. (LaPresse) – “Con l’inflazione destinata a rimanere elevata per qualche tempo, le azioni che dimostrino il nostro impegno per la stabilità dei prezzi saranno fondamentali per ancorare le aspettative di inflazione e contenere gli effetti di secondo impatto”. Così la presidente Bce Christine Lagarde parlando alla conferenza internazionale per il trentesimo anniversario di Banka Slovenije, a Lubiana. “Ciò contribuirà – spiega – a garantire che l’inflazione torni al 2% una volta superati i vari shock dell’offerta. Inoltre, la BCE ha costantemente sottolineato l’opzionalità nella sua politica monetaria, che crea spazio per rispondere alle sorprese inflazionistiche in modo tempestivo ed efficiente”.

