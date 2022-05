Roma, 11 mag. (LaPresse) – “L’obiettivo dell’esercizio in corso è migliorarci ulteriormente per offrire un servizio di altissimo livello, un’attenta cura al cliente finale e un incremento della visibilità in store – commenta Stefano Viganò, Amministratore Delegato di Garmin Italia. Proprio per garantire uno standard all’altezza delle aspettative del mercato italiano, abbiamo voluto dare ancora più forza alla Consumer Electronics con Claudia Fabbri e un gruppo di lavoro da lei coordinato per valorizzare il retail con una convinzione sempre più forte”.

