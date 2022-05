Roma, 11 mag. (LaPresse/AP) – L’operatore della rete del gas naturale ucraino ha interrotto il trasporto di gas russo attraverso Sokhranivka. E’ la prima volta che la guerra ha un’impatto sulla fornitura di gas naturale. L’operatore ucraino ha detto che le spedizioni attraverso il suo hub di Novopskov, in un’area controllata dai separatisti sostenuti da Mosca, sarebbero state tagliate a causa dell’interferenza delle “forze di occupazione”. La mossa potrebbe costringere la Russia a spostare i flussi del suo gas attraverso il territorio controllato dall’Ucraina per raggiungere i suoi clienti in Europa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata