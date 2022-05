Roma, 11 mag. (AWE/LaPresse) – L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti Eni che si è tenuta in data odierna ha deliberato ’attribuzione dell’utile di esercizio di 7.674.594.670,59 euro, come segue: – agli Azionisti a titolo di dividendo l’importo di 0,43 euro per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data. Il pagamento sarà effettuato il 25 maggio 2022, con data di stacco il 23 maggio 2022 e “record date” il 24 maggio 2022; – l’utile dell’esercizio residuo è attribuito alla riserva disponibile. Il pagamento di 0,43 euro per azione è a saldo del dividendo 2021 dopo la distribuzione del 50% del dividendo previsionale a valere sulle riserve disponibili di Eni S.p.A. deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 luglio 2021 in forza della delega conferita dall’Assemblea degli azionisti del 12 maggio 2021

