Bruxelles, 11 mag. (LaPresse) – L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (Easa) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) hanno pubblicato un aggiornamento sulle misure di sicurezza sanitaria per i viaggi aerei, eliminando la raccomandazione di indossare obbligatoriamente le mascherine mediche negli aeroporti e a bordo di un volo, a partire dal 16 maggio.

