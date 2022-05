Roma, 11 mag. (LaPresse) – “Tutto si può migliorare ma non è un tema su cui voglio entrare. Il rigore c’era e lo abbiamo visto bene, abbiamo fatto una bella partita e il risultato è giusto. Inutile fare polemiche che non esistono”.. ” Così Joe Barone , direttore generale della Fiorentina all’ingresso del Coni, in merito alle polemiche arbitrali dopo la sfida cin la Roma di Mourinho e all”uso del Var a pochi minuti dall’assemblea di Lega Serie A, in programma ak Salone dvonore del Coni. “Il Var funziona, siamo uno dei modelli nel calcio mondiale, poi c’è sempre meglio per fare migliorare”, ha aggiunto.

