Kiev (Ucraina), 10 mag. (LaPresse/AP) – L’Europa, come ha fatto nella Seconda guerra mondiale, deve pensare al prezzo che la Russia deve pagare “per avere riportato in Europa il male di una guerra totale”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo quotidiano discorso serale, aggiungendo che la storia riterrà responsabile la Russia. “Noi gli ucraini, continueremo a lavorare per la nostra difesa, la nostra vittoria e per il ripristino della giustizia. Oggi, domani e ogni altro giorno è necessario liberare l’Ucraina dagli occupanti”, ha detto Zelensky, concludendo il suo intervento con un ringraziamento a tutti coloro che difendono il Paese e promettendo che la bandiera ucraina un giorno sventolerà di nuovo su tutte le città del Paese. “La bandiera ucraina tornerà. Perché è il nostro Paese. Un Paese libero europeo”, ha detto Zelensky.

