Roma, 10 mag. (LaPresse) – In merito alla situazione del conflitto sul campo, “i russi non stanno vincendo, gli ucraini non stanno vincendo. Direi che è una situazione di stallo”. Lo ha detto il direttore dell’agenzia militare di intelligence americana, Scott Berrier, in audizione al Senato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata