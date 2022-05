Roma, 10 mag. (LaPresse) – “Putin potrebbe imporre la legge marziale in Russia e ordinare la riconversione della produzione industriale per raggiungere i suoi obiettivi” in Ucraina. Lo ha detto la direttrice della National Intelligence americana, Avril Haines, in un’audizione al Senato.

