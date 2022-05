Kiev (Ucraina), 10 mag. (LaPresse) – Tutti i beni russi sul territorio dell’Ucraina saranno sequestrati e trasferiti al Fondo nazionale per gli investimenti controllato dallo Stato. Lo ha annunciato il primo ministro ucraino Denys Shmyhal, citato da Interfax. “Con tutti i nostri partner, stiamo anche parlando del grande piano per la ricostruzione dell’Ucraina”, ha dichiarato in una riunione di governo.

