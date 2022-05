Roma, 10 mag. (LaPresse) – La Russia non sta pensando di chiudere le proprie ambasciate in Europa in risposta alle sanzioni messe in atto dall’occidente. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri, Alexander Grushko, a Ria Novosti. “Non è nelle nostre usanze”, ha spiegato.

