Milano, 10 mag. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis ha affermato che la rimozione non solo di Vladimir Putin, ma dell’intero regime che lo sostiene, è necessaria per fermare la politiche “guerrafondaie” russe. Parlando alla Cnn, Landsbergis ha anche spiegato che il suo paese sta cercando una presenza permanente di truppe statunitensi, definendola “il più grande deterrente per un aggressore come la Russia”, nonché il sostegno rafforzato della Nato al vertice dei leader del mese prossimo a Madrid. “Lo stato guerrafondaio della Russia finirà quando il regime sarà finito in Russia. Questo è l’unico modo in cui la vediamo”, ha dichiarato.

