Roma, 10 mag. (LaPresse) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un colloquio telefonico con il presidente cinese XI Jinping. Li riporta l’Eliseo. In merito al conflitto in Ucraina i due hanno convenuto sull’ “urgenza di raggiungere un cessate il fuoco”. “Tutti gli sforzi di sostegno umanitario alla popolazione ucraina devono essere messi in atto”, hanno aggiunto.

