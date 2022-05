Milano, 10 mag. (LaPresse) – “Brividi è un pezzo bellissimo, e sento in loro anche una forte tensione emotiva, li vedo molto concentrati, molto attenti. Ripetersi nelle vittorie è difficile, veniamo da una vittoria italiana ed è difficile ripetersi, ma la cosa importante è che facciano una bella figura e sono sicuro che la faranno”. Così Diodato, che questa sera parteciperà come ospite alla prima semifinale dell’Eurovision a Torino, parla di Mahmood e Blanco, che rappresentano l’Italia in gara con il loro brano ‘Brividi’, con cui hanno vinto il Festival di Sanremo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata