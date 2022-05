Roma, 10 mag. (LaPresse) – La 38^ edizione del Premio dedicato ad Ernest Hemingway torna in presenza venerdì 17 e sabato 18 giugno, con un cartellone di incontri che si apre come sempre al pubblico e permetterà di conoscere da vicino ciascun vincitore, attraverso conversazioni che precederanno il talk di premiazione, momento culminante del Premio, in programma sabato 18 giugno alle 20 al Cinemacity. Valore aggiunto dell’edizione 2022 del Premio Hemingway sarà, ancora una volta, lo streaming live degli incontri. “Grazie ad un fruttuoso e stimolante lavoro di concerto con la Regione Friuli Venezia Giulia e il Comune di Lignano, – osserva il Presidente di Giuria Alberto Garlini – anche quest’anno il Premio Hemingway ha individuato quattro vincitori in grado di rappresentare la ricchezza contraddittoria, e a volte inquietante, del nostro tempo, attraverso sfaccettature e punti di vista diversi, ma tutti caratterizzati da una frequentazione stretta con la realtà, di analisi e di intelligenza emotiva, che segue la migliore lezione hemingwayana”.

