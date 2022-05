Milano, 10 mag. (LaPresse) – Il tedesco Lennard Kamna della Bora Hansgrohe ha vinto la quarta tappa del Giro d’Italia, da Avola al Monte Etna-Nicolosi con il primo arrivo in salita dopo 172 km. Ha battuto in una volata a due lo spagnolo Juanpe Lopez della Trek Segafredo, suo compagno di fuga. In ritardo il gruppo dei migliori con l’olandese Mathieu Van der Poel destinato a perdere la maglia rosa di leader della corsa.

