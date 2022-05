Roma, 10 mag. (LaPresse) – “Come andrà in Conference? Non ci sono altre soluzioni. Dovrà andare bene per forza di cose, bisogna riscattare la brutta partita di ieri e avere una piccola medaglietta con la vittoria della Conference League”. Così a LaPresse, l’attore e regista Carlo Verdone, tifoso giallorosso, in vista della finale di Conference League della Roma contro il Feeynoord. “Totti non dà la sufficienza alla stagione della Roma? Io do 6- perché spero che nel prossimo campionato possa avere la squadra che finalmente può avere. Quest’anno si è trovato una squadra già fatta -ha aggiunto-. Il prossimo anno dovrà ritoccare molti giocatori in molti reparti. La coppa mi auguiro che la vinca però adesso si deve far valere come allenatore e stratega. Con la prossima stagione con i giocatori giusti dovrò farcela”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata