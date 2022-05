Roma, 10 mag. (LaPresse) – “Che voto do per adesso alla stagione della Roma di Mourinho? Cinque e mezzo”. Lo dice Francesco Totti commentando, a margine della presentazione a Roma Termini della finale di Coppa Italia Frecciarossa di cui è testimonial, in merito alla valutazione della stagione giallorossa in questa stagione. “Il campionato chi lo vincerà? Dipenderà solo dal Milan – ha risposto- Avevo detto tempo fa che l’Inter aveva più chance ma credo che dopo la partita con il Bologna si è mangiato quasi tutto il campionato”.

