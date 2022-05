Roma, 10 mag. (LaPresse) – “Quello che abbiamo visto ieri è uno dei tanti episodi a sfavore della Roma. Non stiamo qui a recriminare ogni volta, ma se il Var non aiuta gli arbitri diventa sempre più complicato. Se ieri l’arbitro non è riuscito a vedere nemmeno dal monitor diventa più difficile per tutti”. Lo dice Francesco Totti commentando, a margine della presentazione a Roma Termini della finale di Coppa Italia Frecciarossa di cui è testimonial, le polemiche arbitrali che hanno fatto da sfondo alla sfida persa ieri dalla Roma con la Fiorentina e legate al rigore concesso ai viola a inizio partita.

