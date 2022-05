Roma, 10 mag. (LaPresse) – “E’ tantissimo tempo che non andiamo in una finale di coppa. E’ fondamentale alzare un trofeo, andremo a Tirana vogliosi e combattenti fino alla fine. Andrò anche io a Tirana”. Lo dice Francesco Totti a margine della presentazione della finale della Coppa Italia Frecciarossa di cui è testimonial, in vista della sfida Roma-Feyenoord che vale il titolo in Conference League.

