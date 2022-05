Milano, 10 mag. (LaPresse) – Nella classifica regionale delle ‘Bandiere Blu’ 2022 la Liguria resta prima con 32 località marine confermate, seguita con 18 Bandiere da Campania (con un nuovo ingresso e due uscite), Toscana (che segna un ingresso), e Puglia (con tre nuovi ingressi e due uscite). Sono 17 i riconoscimenti per la Calabria, con due nuovi ingressi. Anche le Marche salgono a 17, con un nuovo ingresso. La Sardegna raggiunge 15 località con un nuovo ingresso. L’Abruzzo sale a 14 con un nuovo ingresso, la Sicilia a 11 con una new entry, il Lazio scende a 10 con un’uscita. Rimangono invariate le 10 bandiere del Trentino Alto Adige. L’Emilia Romagna vede premiate 9 località con due nuovi ingressi, sono riconfermate le 9 Bandiere del Veneto. La Basilicata conferma le sue 5 località. Si registra un nuovo ingresso in Piemonte che ottiene 3 Bandiere. Il Friuli Venezia Giulia conferma le 2 dell’anno precedente. Il Molise rimane con 1 Bandiera, anche la Lombardia conferma 1 Bandiera Blu. Quest’anno le Bandiere sui laghi salgono a 17, con un nuovo ingresso.

