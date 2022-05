Rimini, 10 mag. (LaPresse) “Alcune donne hanno infatti deciso di denunciare e ci hanno contattato per chiedere il nostro supporto che non tarderà ad arrivare. Ci stiamo attivando in queste ore per presentare le denunce tramite nostri avvocati di fiducia e per accompagnare in questura chiunque ne faccia richiesta”. Ad annunciarlo, sul proprio account Instagram, è il movimento femminista, Non Una di Meno Rimini. “In questo caso – ha proseguito – le denunce possono essere una leva in più perché le molestie che si ripetono ad ogni adunata non possano passare sotto traccia come accaduto in passato. Possono essere una leva in più per portare attenzione sulla problematica cultura machista e patriarcale in cui viviamo, che minimizza il catcalling e le molestie che sono la solida base della piramide della violenza”. Non Una di Meno chiude il suo post con un appello: “Chiediamo che queste adunate non si ripetano mai più in nessuna città.Chiediamo alle istituzioni di prendere parola e dare una risposta chiara e solidale a tutte le cittadine coinvolte in questi tristi episodi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata