Milano, 10 mag. (LaPresse) – “I comportamenti raccontati da alcune donne sono gravissimi. Episodi che certamente andranno accertati dagli organi competenti, ma che non possono e non devono essere sottovalutati. Episodi, voglio ribadirlo con forza, che sarebbero all’opposto dei valori degli Alpini e di una manifestazione che è celebrazione di solidarietà, principi e bellissime tradizioni. È sbagliato fare generalizzazioni, ma allo stesso tempo non ci deve essere nessuna tolleranza: le molestie e le violenze non devono mai e in nessun caso trovare alcuna giustificazione e vanno condannate senza esitazioni”. Così in una nota il ministro della Difesa Lorenzo Guerini in merito alle denunce di molestie arrivate da diverse donne nel corso della 93esima Adunata Nazionale degli Alpini che si è tenuta nel fine settimana a Rimini.

