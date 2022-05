Strasburgo (Francia), 9 mag. (LaPresse) – “C’è bisogno di andare ancora oltre. Ad esempio, ho sempre sostenuto che il voto all’unanimità in alcune aree chiave semplicemente non ha più senso se vogliamo essere in grado di muoverci più velocemente. O che l’Europa dovrebbe svolgere un ruolo più importante, ad esempio nella salute o nella difesa. E dobbiamo migliorare il modo in cui funziona la nostra democrazia su base permanente. Voglio essere chiara che sarò sempre dalla parte di coloro che vogliono riformare l’Ue per farla funzionare meglio”. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella cerimonia di chiusura della Conferenza sul futuro dell’Europa.

