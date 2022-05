Roma, 9 mag. (LaPresse) – “Se muoio in circostanze misteriose è stato bello conoscervi”. E’ il tweet ‘criptico’ scritto da Elon Musk, neo proprietario della nota piattaforma social. Il riferimento parerebbe essere alle accuse di Dmitri Rogozin, il capo dell’agenzia spaziale federale russa Roscosmos, secondo cui Musk, attraverso il sistema satellitare Starlink, avrebbe fornito l’accesso a internet “ai militanti del battaglione nazista Azov”. Per Rogozin quindi Musk “è coinvolto nella fornitura alle forze fasciste in Ucraina di apparecchiature di comunicazione militare e per questo sarà ritenuto responsabile”.

