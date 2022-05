Roma, 9 mag. (LaPresse) – “I ragazzi stanno combattendo coraggiosamente, eroicamente, professionalmente”, “tutti i piani vengono realizzati. Il risultato sarà raggiunto, su questo non ci sono dubbi”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con il padre del comandante del battaglione Sparta, morto nel Donbass. Lo riporta la Tass. “Se ci fosse stata almeno una possibilità di risolvere questo problema con altri mezzi pacifici, noi, ovviamente, l’avremmo fatto. Ma semplicemente non ce l’hanno data”, ha aggiunto.

