Roma, 9 mag. (LaPresse) – “La morte di ciascuno dei nostri soldati e ufficiali è un dolore per tutti noi e una perdita irreparabile per parenti e amici. Lo stato, le regioni, le imprese, le organizzazioni pubbliche faranno di tutto per circondare queste famiglie di cure e aiutarle. Daremo un sostegno speciale ai figli dei compagni morti e feriti”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, nel corso del suo intervento alla parata per la Giornata della Vittoria sulla Piazza Rossa.

