Washington (Usa), 9 mag. (LaPresse) – Il presidente Usa Joe Biden firmerà oggi la legge cosiddetta ‘Lend-Lease’ che, rispolverando un programma varato nella Seconda Guerra Mondiale per fornire aiuti agli Alleati contro la Germania nazista, garantirà alla sua Amministrazione maggiori poteri per sostenere militarmente l’Ucraina nel fronteggiare l’invasione russa. In base al provvedimento, approvato a larghissima maggioranza dai due rami del Congresso nelle scorse settimane, al presidente viene accordata una “autorità rafforzata” per stabilire con il governo di Kiev gli accordi necessari per la fornitura a condizioni di favore di strumenti di difesa “per la protezione della popolazione civile dall’invasione militare russa e per altri scopi”, come recita il testo della legge. La firma del provvedimento è prevista alle 14.45 ora di Washington (le 20.45 in Italia). Il programma ‘Lend-Lease’ fu considerato un punto di svolta nell’ultimo conflitto mondiale, consentendo agli Usa di rifornire rapidamente gli Alleati dal punto di vista militare, superando diversi ostacoli procedurali che avrebbero rallentato gli aiuti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata