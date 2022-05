Torino, 9 mag. (LaPresse) – I negoziati tra Russia e Ucraina non si fermano, proseguono a distanza in formato virtuale. Lo ha detto Vladimir Medinsky, consigliere del presidente russo e capo negoziatore di Mosca, citato da Interfax. “Le trattative in formato remoto non sono terminate”, ha affermato Medinsky.

