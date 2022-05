Washington (Usa), 9 mag. (LaPresse) – Il presidente Joe Biden ha firmato la legge che consente un “rapido” invio di aiuti militari all’Ucraina, bypassando una serie di lungaggini procedurali. Si tratta di una nuova versione della cosiddetta legge ‘Lend-Lease’ che rispolvera un programma varato nella Seconda Guerra Mondiale per fornire aiuti agli Alleati contro la Germania nazista. La legge garantisce alla Casa Bianca maggiori poteri ed è un “importante strumento” per sostenere militarmente l’Ucraina nel fronteggiare l’invasione russa, ha detto il presidente, che ha ringraziato il Congresso per l’approvazione bipartisan del provvedimento.

