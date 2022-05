Roma, 9 mag. (LaPresse) – “Molti degli obiettivi di Mosca saranno annunciati e spesso cambiati. Oggi, sembra che i russi vogliano respingere le truppe ucraine nell’est, cercando di bloccare Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. In termini militari, queste azioni non hanno successo, ma mirano a questo”. Lo ha detto a LaPresse l’analista e consigliere parlamentare ucraino Mykola Volkivskyi, riguardo agli obiettivi della Russia in Ucraina. “Le provocazioni a Odessa e l’uso della forza in Moldova minaccia un’ulteriore destabilizzazione nei Balcani. Tuttavia, risultati sistemici non saranno raggiunti”, ha aggiunto l’analista.

