Roma, 9 mag. (LaPresse) – Il discorso del presidente russo Vladimir Putin di oggi per il Giorno della vittoria “è quello che meno ci aspettavamo in Ucraina”, “il Cremlino si è reso conto che non sarebbe stato in grado di portare avanti la mobilitazione in modo semplice e aperto, quindi non ne ha parlato”, e “lo stesso vale per le armi nucleari: la posta in gioco è alta e le previsioni non sono a favore della Russia”. Lo ha detto a LaPresse l’analista e consigliere parlamentare ucraino Mykola Volkivskyi, riguardo al discorso pronunciato da Putin dalla Piazza rossa. “Dalle conversazioni intercettate tra gli occupanti e dalle informazioni interne, si sapeva dei seri piani dei russi in Ucraina, molti analisti stavano aspettando una dichiarazione di mobilitazione, l’uso di nuove armi o la dichiarazione di guerra all’Ucraina”, invece, ha spiegato Volkivskyi, “il discorso di Putin è diventato più un riconoscimento dello stato delle cose e si è concentrato sulla spiegazione al suo popolo delle terribili conseguenze che la gente comune deve subire. Non solo chi visitava spesso l’estero e lavorava con i mercati esteri soffre, ma le conseguenze hanno colpito i poveri, e tutti i cittadini”. “Non vi è stato alcun riconoscimento della regione di Kherson come ‘repubblica’ separata e non è stata annunciata l’adesione del Donbass alla Russia”, ha osservato l’analista, spiegando che “tali azioni dei russi saranno mostrate in Occidente come espressione di buona volontà”. “Dobbiamo capire che le sanzioni dell’Occidente sono state impotenti fino a quando il mondo non ha iniziato ad armare l’Ucraina in modo che potesse respingere la Russia. Ora ogni azione nell’est sta provocando una reazione sproporzionata nell’ovest, quindi Putin si è rifiutato di spingersi oltre”, ha affermato Volkivskyi, dicendo però che “anche se lo vogliamo, non è una sconfitta. È solo un’ammissione di una situazione sfavorevole”.

