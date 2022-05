Roma, 9 mag. (LaPresse) – Kiev “sta mostrando il desiderio di risolvere la situazione e porre fine alle ostilità. Ma al momento non è possibile parlare di un trattato di pace con Mosca”. Lo ha detto a LaPresse l’analista e consigliere parlamentare ucraino Mykola Volkivskyi, riguardo all’andamento dei negoziati tra l’Ucraina e la Russia. “La Russia non rifiuta di riconoscere le ‘repubbliche’ del Donbass, Crimea e Sebastopoli. Vuole discutere del ritiro delle truppe alle posizioni del 24 febbraio e delle concessioni dall’Ucraina. Sebbene Zelensky abbia accennato alla possibilità di concludere due accordi che regolerebbero le questioni dei territori precedentemente occupati dalla Russia, non ci sono ora seri presupposti”, ha spiegato l’analista, “la seconda fase della guerra sta guadagnando slancio, bombardamenti pesanti e massicci continuano ogni giorno e le truppe si stanno spostando nella Russia occidentale. Sfortunatamente, non stiamo ancora aspettando la pace”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata