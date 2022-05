Roma 9 mag. (LaPresse) – “Apprezziamo tantissimo il ruolo dell’Ue nell’aiutarci a difendere non solo il nostro territorio ma tutta l’Europa”, “dobbiamo essere uniti come non mai nel dare una risposta all’aggressione russa che sia il più dura possibile”. Lo ha detto l’ambasciatore ucraino a Roma Yaroslav Melnyk parlando dall’ambasciata Ucraina dove si sono riuniti i rappresentanti diplomatici dei paesi dell’Ue per dare un sostegno al Paese nel giorno della festa dell’Europa. Il palazzo dell’ambasciata è stato avvolto da 150 bandiere dell’Ue. “Il 9 maggio è un giorno molto importante per noi”, “ringraziamo tantissimo per questo gesto di solidarietà, la bandiera europea abbraccia l’ambasciata d’Ucraina e quindi abbraccia tutto il popolo”, ha affermato Melnyk, sottolineando che i colleghi dell’Ue “stanno già da tempo vicini a noi, mostrando la loro solidarietà e piena assistenza al popolo”.

