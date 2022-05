Roma, 9 mag. (LaPresse) – “Dobbiamo oggi rinnovare anzitutto l’impegno a fare piena luce sulle tante pagine ancora oscure di quegli anni, superando i depistaggi, le complicità e le omissioni posti in essere anche da parte di apparati dello Stato. Ricostruire la verità – storica e giudiziaria – ed assicurare la giustizia non è soltanto un imperativo morale ma un dovere imposto dal Patto sociale su cui si fonda la nostra Costituzione”. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo alla Camera al Giorno per la memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi.

