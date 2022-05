Roma, 9 mag. (LaPresse) – “La decisione del governo inglese di non far giocare i russi a Wimbledon è una decisione demenziale. Non si colpiscono gli individui che fanno il loro mestiere. Mi sembra quasi una forma di razzismo”. Così Adriano Panatta a margine della conferenza stampa per la manifestazione ‘Un campione per amico’ tenutasi oggi al tennis club Parioli a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata