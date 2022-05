Roma, 9 mag. (LaPresse) – Ora è ufficiale: Carlos Alcaraz non parteciperà alla 79/a edizione degli Internazionali BNL d’Italia di Roma. Al suo posto, come lucky loser, entra in tabellone il finlandese Emil Ruusuvuori. Dopo la vittoria del Masters 1000 di Madrid (quarto titolo in stagione dopo Rio de Janeiro, Miami e Barcellona), il nuovo numero 6 del mondo ha comunicato il suo forfait a causa dei postumi dell’infortunio alla caviglia destra occorsogli durante il match con Nadal. “Sto pensando di non giocare a Roma – aveva già detto lo spagnolo in conferenza stampa dopo il successo su Zverev in finale – soprattutto alla luce dei problemi al piede e alla caviglia destra”.

