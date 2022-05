Milano, 9 mag. (LaPresse) – Erano partite per un’escursione nelle Alpi Carniche tra le malghe sopra Paularo (Udine) ma si sono attardate e, quando è sceso il buio, si sono riparate in un rifugio austriaco. Due donne di Trieste di 74 e del 77 anni erano partite ieri alle 11 del mattino da Casera Ramaz, dove avevano lasciato l’auto, per percorrere un giro ad anello nella zona di Lodin-Pecol di Chiaula. Le due escursioniste hanno imboccato il sentiero 457 e attraverso Casera Ramaz Alta, Casera Lodin e passo del Lodinut hanno valicato il confine e sono arrivate a Zollner See alle 18. Da qui per Passo Pecol di Chiaula avrebbero dovuto far ritorno a Casera Ramaz passando per il Rifugio Fabiani ma a causa di alcuni residui di neve che non consentivano di leggere lo sviluppo del sentiero hanno deciso di rientrare ritornando sui propri passi.

