Firenze, 9 mag. (LaPresse) – E’ morto ad Arezzo, all’età di 50 anni, in seguito a un arresto cardiaco, Walter De Benedetto, diventato simbolo della battaglia per la cannabis terapeutica. Nel 2019 De Benedetto, affetto da artrite reumatoide, era finito sotto processo dopo che i carabinieri avevano trovato al suo domicilio una serra per la coltivazione della cannabis. De Benedetto aveva spiegato che la dose consentita per legge non era sufficiente a lenire i dolori lancinanti che la malattia gli provocava. Accusato di coltivazione illecita di cannabis, era stato assolto nel 2021.

