Latina, 8 mag. (LaPresse) – Braccialetto elettronico e divieto di dimora non gli hanno impedito di organizzare quella che a tutti gli effetti è stata una ‘spedizione punitiva’ contro il nuovo compagno della sua ex. A Ponza, nella notte, un uomo che era già stato denunciato per maltrattamenti, come si vede nel video di cui è in possesso, in esclusiva, LaPresse, ha tirato con la forza, fuori da un’automobile, il nuovo compagno della sua ex e, in compagnia di altre persone, tra cui un minore di 16 anni, ha iniziato a pestarlo.

