Roma, 8 mag. (LaPresse) – “Sono profondamente convinto che il presidente russo Vladimir Putin non vincerà questa guerra. L’Ucraina sopravviverà. La libertà e la sicurezza prevarranno proprio come la libertà e la sicurezza hanno trionfato sulla mancanza di libertà, violenza e dittatura 77 anni fa”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un discorso televisivo tenuto in occasione della Giornata della vittoria in Europa.

