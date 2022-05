Roma, 8 mag. (LaPresse) – I leader del G7 hanno riaffermato l’unità dei sette Paesi nel condannare l’aggressione ingiustificata da parte della Federazione Russa nei confronti dell’Ucraina, che ha riportato l’Europa agli orrori del secondo conflitto mondiale e “hanno condiviso la viva preoccupazione per il prolungarsi delle ostilità e la necessità di mantenere alta attraverso le sanzioni la pressione sul Cremlino”. Lo riferisce palazzo Chigi. I leader hanno poi reiterato l’impegno a diversificare le fonti energetiche riducendo in tal modo la dipendenza dagli approvvigionamenti russi. L’incontro ha offerto l’occasione per commemorare la fine della seconda guerra mondiale e la liberazione dalle sue atrocità.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata