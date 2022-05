Roma, 8 mag. (LaPresse) – “Il G7 e l’Ucraina sono uniti in questo momento difficile e nel loro tentativo di garantire un futuro democratico e prospero all’Ucraina”, “il Presidente Putin non deve vincere la sua guerra contro l’Ucraina. In memoria di tutti coloro che hanno combattuto per la libertà nella seconda guerra mondiale, dobbiamo continuare a lottare per essa oggi, a nome dei popoli dell’Ucraina, dell’Europa e dell’intera comunità internazionale”. E’ quanto si legge nella dichiarazione dei leader del G7.

