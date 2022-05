Roma, 8 mag. (LaPresse) – “Ci impegniamo a eliminare gradualmente la nostra dipendenza dall’energia russa, anche eliminando gradualmente o vietando l’importazione di petrolio russo. Ci assicureremo di farlo in modo tempestivo e ordinato, e in modo da dare ai Paesi il tempo per assicurarsi forniture alternative”. E’ quanto si legge nella dichiarazione dei leader del G7.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata