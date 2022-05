Roma, 8 mag. (LaPresse) – Settantasette anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale, “il presidente russo Vladimir Putin e il suo regime hanno scelto di invadere l’Ucraina in una guerra di aggressione non provocata contro un paese sovrano. Le azioni del presidente russo portano disonore alla Russia e agli storici sacrifici del suo popolo”. E’ quanto si legge nella dichiarazione dei leader del G7. “Con questa invasione e con le sue azioni in Ucraina dal 2014, la Russia ha violato l’ordine internazionale basato sullo stato di diritto, in particolare la Carta delle Nazioni Unite, redatta alla fine della seconda guerra mondiale per proteggere le generazioni future dal flagello della guerra”, hanno aggiunto i leader.

