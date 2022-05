Washington (Usa), 8 mag. (LaPresse/AP) – L’incaricata d’affari Usa in Ucraina Kristina Kvien è tornata temporaneamente all’Ambasciata degli Stati Uniti a Kiev, insieme a un gruppo di diplomatici statunitensi, in occasione della ‘Giornata della vittoria’ in Europa. Lo ha riferito un funzionario Usa, spiegando che il ritorno di Kvien, tiene fede alla promessa che il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha fatto al presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, durante la sua recente visita a Kiev con il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin. Il ritorno di selezionati diplomatici statunitensi all’ambasciata “è una testimonianza del successo dell’Ucraina, del fallimento di Mosca e della nostra collaborazione efficace e duratura con il governo e il popolo di un’Ucraina sovrana, democratica e libera”, ha spiegato il funzionario, che ha parlato a condizione di anonimato. Non è chiaro quando l’ambasciata Usa riaprirà completamente.

