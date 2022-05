Roma, 8 mag. (LaPresse) – La visita di Mario Draghi a Washington “sarà molto importante per rafforzare l’unità dell’Ue e dell’alleanza euroatlantica”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a ‘Che tempo che fa’. “Quando non c’è unità non facciamo altro che alimentare la propaganda russa”, ha aggiunto Di Maio, sottolineando che la visita di Draghi “serve ancora una volta a ricordare che siamo dalla parte della democrazia, mentre dall’altra parte Putin arresta chi protesta nelle piazze contro la guerra”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata