Roma, 8 mag. (LaPresse) – Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro Mosca. A essere colpite sono state tre delle stazioni televisive russe più viste, direttamente o indirettamente controllate dallo stato in Russia (Joint Stock Company Channel One Russia, Television Station Russia-1 e Joint Stock Company NTV Broadcasting Company) nonché otto dirigenti di Sberbank, la più grande istituzione finanziaria in Russia, che detiene circa un terzo di tutte le attività bancarie nel Paese e ventisette dirigenti di Gazprombank – un’importante banca russa che facilita gli affari della russa Gazprom, uno dei maggiori esportatori di gas naturale al mondo, Moscow Industrial Bank e le sue dieci filiali. Lo ha riferito la Casa Bianca in una nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata